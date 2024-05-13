成本問題 美拒復修B2轟炸機

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，美國空軍基於成本及複雜問題，決定不復修一架涉及事故、可以投放核武的B2隱形戰略轟炸機，意味機隊數量自成軍以來第二度減少，由原先出廠的21架進一步減至19架，但其中一架也因事故而正在維修。

近年事故頻生 美國空軍決定涉事受損的B2隱形戰略轟炸機，在今年10月開始的2025財政年度退役，但未有說明有關事故的進一步詳情，包括預測的維修成本。值得留意的是，B2隱形戰略轟炸機2021年及2022年均發生事故，地點是駐地密蘇里州懷特曼空軍基地；涉及首宗事故的B2隱形戰略轟炸機，目前在加州帕姆代爾的防務企業諾斯諾普格魯曼廠房維修；涉及餘下一宗事故的B2隱形戰略轟炸機，相信是提前退役的那一架。

這不是B2隱形戰略轟炸機首度因事故而退役，其中一架2008年在關島安德森空軍基地墜毀全機報銷，導致機隊數量減至20架。2010年，又有一架B2隱形戰略轟炸機在同一地點出事，美國空軍總共斥資1.05億美元（約8.19億港元）使之起死回生，同時完成維修及升級工程；該架B2隱形戰略轟炸機經過接近3年的時間才重新服役。

美國傳媒指出，美國空軍第二度提前退役受損的B2隱形戰略轟炸機，除了基於經濟效益外，更重要是目前全力推進下一代B21隱形戰略轟炸機研發計劃。B21隱形戰略轟炸機將取代現役的B2隱形戰略轟炸機，以及無法投射核武的B1B超音速轟炸機。