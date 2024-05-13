歐洲歌唱大賽 數千人示威反以

【本報綜合報道】音樂盛事歐洲歌唱大賽決賽上周六在瑞典馬爾默舉行，冠軍由大熱瑞士代表奪得。以色列揮軍巴勒斯坦加薩地帶之際，數千名示威者在大賽會場抗議，要求剝奪以色列代表的決賽資格；以色列代表最終完成比賽並得到第5名。

決賽由25個國家參加，獲准比賽的荷蘭代表因團隊收到投訴而取消資格。決賽結果分別由觀眾及參賽國評審團投票，比重各佔一半。24歲瑞士說唱歌手尼莫（Nemo）以混合風格歌曲The Code贏得比賽，歌曲講述尼莫作為非二元性別者的自我發現之旅。尼莫得獎後意外打碎獎盃，之後獲發後備獎盃。

美多間學府畢業禮 抗議不絕 示威者聚集在馬爾默市中心揮舞巴勒斯坦旗幟，高喊口號指摘歐洲歌唱大賽因種族滅絕而團結，嘲諷大賽官方口號「因音樂而團結」，同時指摘大賽主辦單位早前因俄烏戰爭禁止俄羅斯代表參賽，如今保留以色列決賽資格是雙重標準。會場內，20歲以色列女獨唱家戈蘭（Eden Golan）表演期間，以及以色列評委發言時均被噓。

另一方面，美國大學校園聲援巴勒斯坦及反對以色列示威持續，多間大學上周六舉行畢業典禮期間，部分學生以不同形式抗議，包括離場，揮舞巴勒斯坦旗幟甚至淋紅油，涉及維珍尼亞聯邦大學、威斯康辛大學麥迪遜分校、北卡羅萊納大學教堂山分校、德州大學奧斯汀分校、加州大學柏克萊分校。