中東返美 神盾艦卡尼號獲表揚

【本報綜合報道】美國海軍在紅海地區部署多艘艦艇，應對也門叛軍青年運動攻擊商船，期間多次擊落來襲無人機、巡航導彈、彈道導彈。美國神盾驅逐艦卡尼號結束被喻為歷史性的中東地區部署行動後，上周五返抵維珍尼亞州諾福克海軍基地，獲得海軍作戰部長弗蘭凱蒂登艦表揚，半年內51度迎戰敵方目標，形容戰績彪炳。

多次與也門叛軍交手 卡尼號母港是佛羅里達州梅波特海軍基地，去年9月27日從上址啟航，獨自在第5艦隊及第6艦隊行動區部署，去年10月19日在紅海首度與青年運動交手。弗蘭凱蒂在諾福克海軍基地視察卡尼號時，讚揚船員拯救生命、確保商業自由流動、維護基於規則的國際秩序。美國海軍在新聞稿指出，卡尼號不但擊落青年運動射向商船的武器，也曾經執行兩次自衞性質的對地打擊行動，摧毀青年運動在也門境內20個目標。伊朗上月大規模空襲以色列期間，位於地中海的卡尼號擊落一枚中程彈道導彈。

另一方面，親伊朗的伊拉克民兵組織伊斯蘭抵抗運動宣稱，上周六使用先進巡航導彈，襲擊位於以色列西南部內蓋夫沙漠的拉蒙空軍基地，以示繼續抵抗佔領、支持巴勒斯坦加薩地帶人民。伊拉克抵抗組織一個分支上周五表明，伊拉克政府無必要在巴勒斯坦問題上採取軍事立場，因為抵抗組織已經代替政府及人民承擔這角色。

美國中央司令部公布，青年運動上周五晚上從也門據點向亞丁灣上空發射一架無人機，遭聯軍飛機攔截。美方部隊上周六凌晨在紅海上空，成功擊落3架青年運動無人機，宣稱它們對聯軍和商船構成迫在眉睫的威脅，採取行動旨在保護航行自由。