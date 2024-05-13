哈馬斯發放以人質片段 指已死

涉事人質

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六發放最新一段以色列人質短片，一名51歲男人質在片中確認其名字，右眼有明顯瘀傷和紅腫，片段配上文字，表示「時間已所剩無幾，你們的政府正在說謊」。哈馬斯聲稱片中人質已經死亡。

譴責以方攻勢致醫療中斷 有關片段全長11秒，拍攝日期及地點未明，哈馬斯其後發聲明，表示該名人質已經死亡，聲稱是一個多月前以色列空襲造成的傷口致死；譴責以色列對加薩地帶的攻擊中斷當地醫療機構服務，令受傷人質得不到適切治療。片中人質去年10月在以色列南部連同母親被哈馬斯擄走，哥哥同日遇害，母親被擄49天後獲釋。

今次是哈馬斯不足一個月內第3次發放人質片段，前兩段分別上月27日及本月8日發放，涉及3名人質。以色列官員表示，仍然有128人被挾持在加薩地帶，相信當中36人已經死亡。以色列國防軍未有評論哈馬斯的片段；以色列此前一直表示，確保被扣押人員獲釋及消滅哈馬斯，都是攻擊加薩地帶的行動目標。