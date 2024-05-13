戰後加薩安排未制訂 以色列總參謀長不滿

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡的巴勒斯坦加薩地帶戰略，備受國內壓力。以色列傳媒上周六報道，以色列國防軍總參謀長哈列維不點名批評政府領導層，未能夠制訂戰後加薩地帶的管治安排，導致軍方任務艱巨。

報道引述哈列維在周末的安全磋商發言，提到以色列國防軍再次在加薩地帶北部賈巴利亞行動，指出若無外交途徑在加薩地帶建立排除回教激進組織哈馬斯的管理機構，以色列國防軍就必須在其他地方不斷發動戰役，以摧毀哈馬斯基礎設施，這將是艱巨任務。軍方其他層級也敦促政府領導層做出決定並制訂戰後加薩地帶戰略；內閣成員警告內塔尼亞胡，以色列過去數周行為缺乏決策，形容是拿生命冒險。

傳兩高官與內塔尼亞胡爭執 以色列國家安全局長巴爾日前向內塔尼亞胡表示，已經與國防部長加蘭特會談，考慮戰略規劃問題所有方面及因素。內塔尼亞胡打斷發言責怪他與加蘭特自行舉行戰略商議，強調情報機關摩薩德及國家安全局隸屬於他而非加蘭特。加蘭特激烈反問，若非他們還有誰舉行戰略商議，內塔尼亞胡表明戰略商議只在自己參與下舉行。