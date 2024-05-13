美擬助揪哈馬斯高層 換以方棄大規模揮軍

拉法人道危機加深 美國傳媒上周六報道，美國政府正在緊急阻止以色列，全面入侵巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，希望透過提供高價值援助，包括幫助確定回教激進組織哈馬斯領導層匿藏位置、找出哈馬斯隱藏隧道，換取以方按兵不動。目前約130萬名巴勒斯坦人在拉法避難，美方官員嚴重關切以方在當地軍事行動的方式。

知情美國官員透露，總統拜登與幕僚過去7周提出不同建議，希望說服以色列以有限規模且更有針對性的方式，在拉法展開軍事行動。拜登政府內部評估認為，哈馬斯領袖辛瓦爾將樂見拉法爆發破壞且致命的重大持久戰，進一步孤立以色列。以色列私下表明認真對待美方警告，上周五保證無意在約80萬名巴勒斯坦人撤離前，派兵進入拉法。美國又與埃及密切合作，尋找並切斷哈馬斯從拉法通往埃及的隧道。

拜登：哈馬斯釋百人質 可即停火 美國官員同時強調，以色列不能夠簡單疏散巴勒斯坦人到貧瘠或遭轟炸的地區，必須提供基本設施，包括住所、食物、水、藥品及其他必需品。此外，美國政府專家正在就制訂及實施人道主義計劃，向以色列提供詳細建議，具體到特定地區需要的帳篷及水數量，並表示願意提供數千個帳篷，幫助建造食品、水和藥品運送系統。美國官員表明，需時數個月才能夠重新安置拉法平民，惟以色列官員不同意評估。

與此同時，拜登上周六在華盛頓州西雅圖的私人競選籌款活動表明，若哈馬斯同意釋放自去年10月7日入侵以色列以來扣押的過百名人質，加薩地帶戰爭最快明天就有可能實現停火。他向約100名聽眾表示：「以色列說這取決於哈馬斯，如果他們想這麽做，我們明天就可以結束（戰爭），停火將從明天開始」。拜登上周三警告，若以色列地面進攻拉法人口中心區，美方將停止向以方提供炮彈等攻擊性武器。

口岸運物資 埃及不再與以協調 另一方面，埃及國營電視台上周六報道，以色列升級軍事行動令人無法接受，埃及不再就經拉法口岸運送人道主義物資進入加薩地帶，與以色列協調。埃及紅新月會消息人士透露，加薩地帶物資運輸完全停止。以色列傳媒引述消息人士透露，以方仍然希望援助物資運入加薩地帶，但若無埃方合作就無法成事。以色列擔心埃及拒絕協調物資進入加薩地帶，會為以方帶來巨大國際壓力，阻礙軍隊在拉法的行動。以色列國防軍上周二宣布控制拉法口岸加薩地帶一側，指控哈馬斯把口岸用於恐怖目的，外界估計哈馬斯從埃及走私武器及其他違禁物品進入加薩地帶。聯合國指摘以色列關閉加薩地帶南部拉法口岸及凱雷姆沙洛姆口岸，切斷加薩地帶對外聯繫。本報綜合報道

以色列在加薩地帶中部地區代爾拜萊赫收容拉法東部地區居民。 以色列持續空襲加薩地帶南部地區。（Getty Images圖片） 辛瓦爾