孩子不合格 家長逼大學教師改成績

【本報綜合報道】陝西省西安科技大學日前有教師爆料，聲稱遭學生家長威脅及校方施壓，把學生成績從不合格改成合格；大學官網上周六通報將對事件嚴查到底。

內地傳媒報道，西安科技大學測繪科學與技術學院教師秦風（化名）表示，今年1月自己所帶課程的期末成績出來後，一名成績不合格的學生家長以「影響孩子前途」、「造成污點」為由，要求修改成績，並對老師進行語言上的威脅。

校方通報將嚴查到底 學院相關人員也多次提到該家長「有背景」，要求老師修改成績。秦風又稱，學院為了給另一名補考學生修改成績，在其不知情的情況下，將該課程的成績錄入權限從系統上轉移，由其他老師把不合格的成績修改為合格分數。

西安科技大學在通報表示，上述消息在網絡出現後，校方高度重視，第一時間成立工作專班深入開展調查核實。針對反映問題，學校將本着不迴避、不遮掩的態度，嚴查到底。對於違紀違規行為，學校將依據調查結果嚴肅追究相關責任人責任，絕不姑息。