婦偕母及子新北命喪 丈夫嫌疑大台中落網

台灣新北市三重區前天發現一宗祖孫三代三屍命案，死者分別是69歲劉姓婦人、其30歲陳姓二女及3歲男外孫，眾人遺體被人用棉被包裹，並陳屍寓所之內，估計已死超過一周。經初步調查，陳女丈夫事後逃逸失蹤，新北警方認為他嫌疑最大，直至昨天終在台中市緝捕歸案。

台媒昨天報道，經歷超過一周未能聯絡母親及妹妹，加上母親節臨近，劉婦大女兒前天決定返回娘家，卻聞到臭味，於是立即報警。當破門後，她與警察及消防發現母親、妹妹及外甥遺體並排，均被棉被覆蓋，遺體有些腫脹，死狀異常慘烈，更傳來陣陣屍臭。

攜子與疑兇剛結婚 經現場調查，警方發現涉事寓所門鎖並無破壞痕迹，亦無外人進入迹象，加上一眾死者身上並無刀傷，初步認定是熟人所為。由於陳姓二女本年剛與24歲張姓丈夫結婚，張男平時與劉婦、陳女及繼子同住，警方立即成立專案小組，最終發現張男上周一已獨自離開寓所後登上一輛白牌車，陳女最後一次現身則是4月16日。

被問及家人有否與張男產生矛盾時，劉婦大女兒承認，妹夫早前借去母親40萬元新台幣（約10萬港元）未還，雙方曾為此爭執，亦不清楚妹妹與妹夫之間關係。她另透露自上月23日後一直未能接通母親與妹妹電話，雙方僅靠文字聯繫，即使上周日成功打通母親電話，也是由妹夫來接，一直未能聽見母親聲音。

相隔不久，新北警方鎖定張男逃到台中市一間出租套房落腳，直至昨晨10時左右派員成功緝捕歸案。張男被帶走時表現非常平靜，沒有作出任何激烈反抗，離開時頭戴黑色帽子、身穿黑色上衣，手抱一隻松鼠狗，獲帶回三重警分局偵訊。

男方傳認殺人 警否認 踏入下午，多間台媒指出，張男已承認本月1日因懷疑妻子有外遇而勒死對方，直至翌日再勒死另外兩人。然而，三重警分局偵察隊長翁啟元昨午召開記者會時否認上述「先殺妻再殺母」說法，並重申：「特此澄清絕無此事；本案將嚴守偵查不公開之原則，釐清事實與真相。」本報綜合報道