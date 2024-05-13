小孩撞跌天價單車 車主索賠

崔克P1的車主姓李，30多歲，他表示單車上月28日購買，只在本月1日及3日騎過兩次，上周二就被摔了。李先生說，他當天相約單車舖的朋友在店內集合騎車。他的單車原本停在店內，大家推車出門準備出發時，碰到兩名小孩調試單車變速器，朋友回店，店內不夠位停車，他於是把自己的崔克P1靠牆停在店外，然後進入店內。

其中一人的單車變速器調好後便推車離開，後來折返把車停在李先生車前。李先生聽到嘣一聲，跑出來發現車子倒下，該處剛好有台階，車子的三腳架和輪轂都受損。孩子還未成年，李先生於是讓他聯絡父母協調，孩子的父親等人來到後溝通非常不暢，最後需報警。李先生的代表律師指，當事人的車是美國整車進口，這種車沒支撐腳，都是走哪停哪靠哪，摔倒時剛好有個水泥台階嗑着車架，油漆受損，這種油漆無法修復。