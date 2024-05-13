廣州擬調整水費 大部分與會代表支持

【本報綜合報道】廣東省廣州市自來水價擬大幅上漲，在日前舉行的廣州市中心城區自來水價格改革方案聽證會上，17名與會代表當中，16人支持調整水價。廣州市發改委辦公室工作人員回應稱，水價改革仍然需要諮詢價格管理處。廣州市自來水有限公司工作人員稱，暫未收到加價通知。

廣州市發改委上月初提出兩個水價改革方案進行比選，兩套方案的平均供水價格（含稅）均為每立方米3.4元（人民幣‧下同，約3.7港元），主要分別是居民及非居民對水價上漲的分擔程度有所不同。在上周四舉行的聽證會上，7名居民消費者代表支持居民用水漲價幅度相對較小的方案二，9名聽證代表支持非居民用水漲價幅度較小的方案一，有一名代表認為調價幅度可以更合理。

2022年擴大虧蝕至7.12億 內地傳媒指出，中心城區現行自來水價格2012年起實施至今未有變化，自來水供水業務虧損逐步擴大，從2020年虧蝕4.47億元（約4.88億港元），擴大至2022年6.53億元（約7.12億港元）。在內地36個重點城市中，廣州市居民生活用水價格排名第26位；非居民生活用水價格排名第17位；特種用水價格排名第7位。本輪價格改革影響範圍主要是市自來水公司在廣州市中心城區供水服務區域內，包括越秀區、荔灣區、天河區、海珠區、黃埔區、白雲區、大學城區域等。