醫療需求日增 註冊護士去年達563萬

【本報綜合報道】國家衞健委醫政司副司長邢若齊上周六表示，截至去年底，內地註冊護士總數達563萬人，每千人口註冊護士數達到4人，具有大專以上學歷的護士超過80%。各地結合實際不同程度地開展老年、兒科、重症監護、傳染病護理等緊缺護理專業護士培訓工作，護士隊伍的整體素質顯著提高。

80%具大專以上學歷

邢若齊介紹內地護理工作情況時指出，隨着社會經濟發展、民眾健康素養的提升、健康理念的更新，民眾希望得到高質量、人性化、多元化的護理服務。同時，高齡化社會進程加快，大多數老年人存在多病共存情況，老年護理及老年有關慢性疾病護理的社會需求日益旺盛。此外，慢性病患者生存期不斷延長，對護理及康復的需求也不斷增加，醫療診療量快速增長，住院服務量也在增加，臨床護理工作的壓力也日益加大。