舉報滷肉店拒開發票 客人遭毆打頭縫6針

【本報綜合報道】內地傳媒上周六報道，山西省太原市一名男子近日在一間網紅滷肉店購買上千元人民幣的滷肉，他因嘲諷滷肉難吃並索要發票被拒，向稅務局舉報，後來遭店主等人威脅及毆打，頭部縫了5針、6針。

涉事「路哥滷肉」是太原市一間網紅店，店主路××在影片分享平台帳號粉絲超過30萬，今年2月春節前，事主薛先生看到路××的影片，於是去「路哥滷肉」店購買4盒滷肉，花費1,400多元人民幣（約1,514港元），但索要發票時店員稱無法出具，只好添加薛先生的微信，承諾過幾天傳送電子發票。

對方反指碰瓷行為 薛先生在春節後再次看到路××的影片，並且留言提及開發票一事，又表示滷肉難吃，二人互懟幾句。上月20日，薛先生和路××在社交平台的私信吵架，薛先生翌日向稅務局投訴店方拒開發票，他之後跟從稅務局指示到店拿發票。

薛先生拿到發票當天收到陌生人短信，稱已經到他居住的小區要求見面。薛先生封鎖號碼後，又在社交平台私信收到路××的訊息，薛先生當時有些害怕，這才知道要求見面的是路××等人。他擔心事情鬧大，於是試圖溝通化解事件，剛到路××的辦公室就被人控制及毆打40多分鐘，臉被摑腫，頭部和手被玻璃杯、煙灰缸、燒水壺等砸破流血，還要求他寫和解書。

薛先生乞求對方先放自己去醫院給頭部傷口止血、縫針，對方卻說「哪怕血流乾了也不能走」。施暴者更主動報警，聲稱被薛先生毆打。路××向內地傳媒承認確實威脅和毆打薛先生，但自己也被對方打，認為薛先生評論滷肉難吃、以索取發票為名向稅務局舉報，是碰瓷行為。