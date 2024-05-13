航空公司拒載 癌翁翌日離世

【本報綜合報道】內地一名網民上周五發文投訴，他的父親上周一打算由新疆自治區烏魯木齊市乘搭吉祥航空飛往上海市航班，抵達後接受癌症治療，卻在出發機場遭拒載，結果翌日在酒店電梯門口摔倒，經搶救後身亡。吉祥航空上周五證實事件，表示該名旅客身體虛弱、說話困難且無陪同家屬，家屬未能夠提供適宜乘機證明，公司只好安排旅客終止行程。

家屬指錯過最佳治療時間 該名網民提及，其父是肺癌三期患者及患有高血壓三級，當天到達登機閘口獲地勤工作人員告知，老人需要開出適宜登機證明，並以其身體不適為由拒載，最終只好改坐火車，詎料翌日未出發時死亡。他投訴吉祥航空地勤人員並未讓航醫來檢查父親身體，也沒有呼叫機場急救120檢查父親身體，「一系列違規操作，導致我父親被拒載錯過最佳治療時間」。

吉祥航空同日回應時稱，現場工作人員保障一名輪椅旅客過程中，發現其身體虛弱且說話困難，無陪同家屬，於是立即透過電話聯絡其家屬，得悉旅客罹患多項重疾。

談及為何拒絕旅客登機時，吉祥航空解釋出新疆航線運行時間較長，客艙高度與突發空中顛簸極容易導致旅客身體條件進一步惡化，即使緊急備降也有極大可能出現無足夠地面醫療支持，考慮到旅客出行目的，所以促請旅客家屬盡快提供正規醫院出具適宜乘機證明。然而，直至航班起飛前，家屬都未能提供相關證明，公司不得已安排旅客終止行程。

有內地律師認為，當吉祥航空拒載後，老人離開酒店準備乘坐火車前暈倒，經搶救無效離世，其死亡與吉祥航空拒載行為關聯度不高，二者的因果關係並不直接。