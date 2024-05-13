中國化工兩前高層 涉違紀受查

【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組及浙江省紀委監委日前公布，中國化工集團有限公司前黨委書記、董事長任建新，以及前黨委副書記、總經理楊興強涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組及浙江省監委紀律審查和監察調查。

任建新於2018年退休

任建新1958年1月在甘肅省蘭州市出生，祖籍河北冀縣，研究生學歷，經濟學碩士，教授級高級工程師，1984年11月入黨，1974年6月參加工作。他曾經出任中國藍星（集團）總公司總經理、黨委書記，2004年起出任中國化工集團公司總經理、黨委副書記，2010年4月出任中國化工集團公司總經理、黨委書記，2014年12月出任中國化工集團公司董事長、黨委書記。2018年3月，他出任改制後的中國化工集團有限公司黨委書記、董事長，同年6月退休。