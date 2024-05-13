校巴泥頭車相撞 7人傷女童身亡

交通燈故障釀禍 司機直行直過 江蘇省南通市崇川區一輛載有小學生大巴上周五與另一輛泥頭車相撞，導致一名小學女生死亡，另外7人受傷。內媒昨天報道，死者母親日前投訴事後沒有收到官方通知之餘，亦質疑現場交通信號出現問題，最終導致與女兒陰陽永隔。

涉事大巴上周五下午12時55分左右前行時，在崇川區盤香路與洪江路交界遭到一輛泥頭車攔腰撞擊，右邊車身較前位置損毀嚴重。大量民眾在場圍觀，部分人伸出援手，其中一名身穿黑色上衣男子目睹一名躺在地上女童頭部受傷後，立即脫去身上衣服，並蓋在對方面上。

南通市崇川區政府同日公布，上述車禍導致一名學生危殆，送院後證實死亡，另有一人重傷，其餘傷者並無生命危險。大巴當時載有45人，分別是39名崇川區同和小學學生、3名教師、兩名家長及一名司機，原定參與藝術節展演。

泥頭車司機涉違規受控 經初步調查，政府證實大巴當時由北向南通過路口時，交通燈發生故障不亮，司機卻沒有仔細觀察路口情況，續以時速30多公里通過，偏偏遇到從西向東直行泥頭車，最終導致車禍。由於泥頭車涉嫌違規在限行區域內行駛，警方已控制泥頭車司機。

車禍發生後，一名網民在網上提到，自己正是躺在地上女童的媽媽，即是遇難死亡學生母親。她提到自己一個電話也接不到，需依賴家長通訊群才得悉事件，於是丈夫趕往醫院分頭找，無人能夠告知真實情況，最終才知道孩子已離開人世，期望找到該名脫去上身衣服男子，理由是其善舉給予愛女最後體面及尊嚴。

「為甚麼隱瞞死亡情況」 此外，該名母親亦提出一系列疑問，分別是女兒到底是何時離世；為甚麼隱瞞死亡情況；若是當場死亡，那不應稱作「搶救無效離世」；到底是大巴違規行駛、泥頭車超速抑或交通信號設施存在問題。內媒引述消息報道，死去女學生名叫優優，是一名小五學生，不僅品學兼優，還多才多藝，獎盃堆滿家中每一個角落。

經人肉搜索，脫衣男子楊軍（化名）終於現身受訪。談及為何除去身上衣服時，他稱當發現路邊一名女童受傷後，由於怕沿路灰塵會影響傷者，故作出有關舉動，並坦言：「好多人問我孩子是不是沒了……我確實不知道，這要以醫生的判斷為準。」本報綜合報道