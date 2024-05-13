台料美明年初換屆前 與兩岸關係維持不變

【本報綜合報道】台灣政府和美國政府將先後換屆，台灣陸委會上周六公布最新的中國大陸與兩岸局勢簡報，指出美陸台關係近期穩定發展，在美國新政府明年1月上台前不會有大轉變。中國大陸持續透過灰色地帶作戰企圖改變台灣海峽現狀，製造台灣內部矛盾。

台灣陸委會預期台灣總統候選人賴清德會延續蔡英文政府的「四個堅持」路線，繼續與美國和民主國家盟友維持良好關係，而美國和中國大陸處於穩定的競爭關係，雙方在軍事、外交、經濟等領域相互競爭、對抗，同時處於穩定的管控狀態，美國政界對兩岸態度大方向一致，認同對台灣友善及與中國大陸競爭的必要性。

指陸持續製造台內部矛盾 報告認為，北京對美台政策在短期內不會大幅改變，陸美關係有緩和，但中國大陸挑戰美國的態勢沒有改變。北京亦持續對台灣實施法律戰、輿論戰、心理戰，透過灰色地帶作戰和兩手策略企圖改變台灣海峽現狀。

台灣陸委會評估台美關係會深化發展，推展國家安全、外交、軍事等領域合作；美陸關係邁入相對緩和期，以避免衝突為核心，美國則持續地重振國際同盟合作，以多邊關係抗衡中國大陸。北京不會放棄統一台灣的目標，可預見未來會有各種統戰行為、軍事或準軍事脅迫。