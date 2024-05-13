傳台「翠玉白菜」借捷克展出 雙方簽字護文物

【本報綜合報道】早前傳出台北故宮博物院收藏的「翠玉白菜」明年9月借予捷克送往當地展出，捷克團隊曾經到台灣協商。台北故宮上周六發布聲明，表示館內文物赴境外展出，一定要有司法免扣押的法律文件，保障展出期間和展後歸運的安全無虞，捷克亦通過關於國家文物保護法修正案，該法為捷克司法免扣押修法案，上月24日正式生效。

另包括百件故宮文物 台北故宮院長蕭宗煌日前到立法院報告及備詢時，立委萬美玲提問，「翠玉白菜」借展捷克，是否已經簽屬「司法免扣押」文件。

台北故宮上周六指出，與捷克國家博物館明年下半年合作，預計9月至12月推出「（台北）故宮文物百選及其故事」特展。除了上述文物外，另包括多寶格、古鏡透光歌、清明上河圖等約百件左右文物，以常民生活、科技工藝和收納美學等角度，呈現展品的風格特色。

惟捷克會在台展交流展出何種藝術品，至今未有定案。台北故宮表示，兩館2023年籌組策展團隊，除了線上會議外，台方代表去年7月前往捷克國家博物館勘場，就展出內容進行初步溝通和討論。今年4月捷方代表亦赴台，再次就合約和展陳布置等做確認與討論，雙方預計下月再就發布展覽訊息等細節，做最後確認。