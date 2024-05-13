美印太基地缺掩體 九成軍機恐損毀

眾議員警告落後中國 倘開戰遭空襲堪憂 美國國會多名眾議員上周三去信空軍部長肯德爾及海軍部長托羅，表示美國軍方在印太地區的基地缺乏加固飛機掩體，在與中國發生潛在衝突時很容易遭毀滅性空襲；最近的兵棋推演顯示這些基地給予的保護不足，美國高達九成軍用飛機將出師未捷身先死，在地面而非空戰中折損，對作戰力量構成嚴重打擊。

聯署的國會議員包括眾議院中國問題特別委員會主席穆理納（John Moolenaar）、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）等13人，他們指出非機密分析顯示，中國有足夠的武器遏制保護美國軍方印太基地的空中和導彈防禦系統，對美國基地的襲擊可能導致美方重要航空資產癱瘓，擾亂後勤鏈，嚴重削弱美國軍方在衝突中的反應能力。他們要求美國軍方建設更多加固飛機掩體、地下掩體，以及其他被動防禦設施。

中國在過去10年建造逾400個加固飛機掩體，美國只在日本和南韓的基地合共建造22個，戰略要地關島及美國屬地北馬里亞納群島沒有相關掩體。聯署的國會議員表示，加固掩體不能夠在導彈襲擊時提供完全保護，但它們可以迫使中國使用更多力量摧毀每架美國軍用飛機，提高美方航空資產的生存能力。

用於復原預算少過去年 聯署信承認，在印太地區所有美國軍方基地建造加固掩體是不可行或不明智，但建設速度緩慢令人深感不安，對加固飛機掩體的投資有限，反映五角大樓內部更廣泛的問題，就是美國軍方幾乎沒有在軍事建設上，花費任何資金提高印太地區基地的恢復能力。

美國印太司令部早前向國會提供一份總值110億美元（約858億港元）的優先事項清單，五角大樓約2%的建設預算用於印太地區基地復原項目，低於2023年支出。國會議員警告，如果美國軍方印太基地缺乏抵禦攻擊和繼續運作的能力，威懾中國及在台灣海峽快速反應的能力將大大削弱。

倘開戰 關島基地先捱攻 美國應對涉及中國的衝突之軍事基地，主要集中在南韓、日本、關島、迪戈加西亞島，它們均設有跑道及機庫供飛機升降部署。位於日本本土的軍事基地包括岩國海軍陸戰隊航空站、三澤基地、橫田空軍基地，嘉手納空軍基地與普天間海軍陸戰隊航空站位於接近台灣海峽的日本沖繩縣。

此外，可以部署戰略轟炸機的關島安德森空軍基地，被視為美國軍方在西太平洋的重要據點，同時成為中國軍方在中美開戰期間首批攻擊的美方目標。雖然迪戈加西亞島與上述基地相比更遠離中國，但美方經常在上址部署戰略轟炸機，可以投入應用於南海衝突。本報綜合報道