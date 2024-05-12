孝女捐腎救癌末母 術後結伴踏上旅途

今日是母親節，不少母親是子女心目中的英雄。美國紐約市一名女兒一直視母親為英雄，早前得知母親罹患腎癌末期噩耗，急需接受腎臟移植續命，無法如期在退休後環遊世界享受人生，她為此感到十分崩潰。為了拯救母親生命，她毫不猶豫捐出腎臟，幫助母親重拾健康，兩人接受移植手術後康復良好，今年2月更結伴周遊列國，上月才從菲律賓返回美國。

同為護士 移植毫不猶豫

64歲的菲律賓裔的布爾莉凱爾（Theresa Bullicer）育有3名孩子，曾經是一名護士，前年退休的一個月前確診腎癌末期，需頻繁到醫院接受透析治療，等待合適的腎臟更需時5至10年之久。其同為護士的43歲女兒帕拉佐（Jo Marie Palazzo）認為，若能捐出腎臟拯救母親，將會是生命中的禮物，經醫院檢查其腎臟各項指標與母親身體狀況匹配後，更是積極地接受器官移植手術。