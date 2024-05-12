下體磨食材兼撒尿 美扒房工被捕

【本報綜合報道】美媒上周五報道，堪薩斯州利沃德一間高檔扒房有員工作出反胃行徑，包括對食材小便、用陰莖摩擦食材，他日前被警方拘捕，面臨最高13個月監禁。至少140名扒房顧客就事件報案，部分人報稱用餐後腸胃不適。

法庭文件顯示，21歲男子漢森（Jace Christian Hanson）向警方承認，他受聘於赫里福德屋（Hereford House）扒房不足一個月內，曾污染奉客食物超過20次，包括把陰莖置於三文魚、在醃菜和醬汁中小便、把生菜放入褲內等，更把上載過程影片至網上。警方上月25日追查至肇事餐廳，認出漢森的鞋與網上影片相符。漢森當場承認自己「一直在做蠢事」，辯稱最初是因為不喜歡這份工作，行為受約會應用程式上認識的男子要求啟發。