韓擬派特種部隊邊境戒備

應對朝軍修復11哨所 研踏足非軍事區 朝鮮半島局勢繼續波譎雲詭。韓聯社前天引述消息報道，因應北韓早前重建11處前沿哨所，或意味它們未來重新運作，甚至可能重新部署常駐兵力及設備，南韓軍方正研究在兩韓邊境非軍事區（DMZ）戒備作戰中投入特種部隊。

北韓去年11月宣布全面廢除朝韓《九一九軍事協議》後，已着手修復之前根據協議拆除多處前沿哨所，相關工作近期完畢。韓軍也在修復此前拆除11處前沿哨所，預計利用混凝土重建耗時較長。報道指，為了確保非軍事區內執勤軍官兵安全，韓軍在重建哨所前建設警戒設施，正研討從團級特種部隊抽調士兵部署附近警戒設施，加強區內戒備態勢。

非軍事區戒備作戰通常由師級以下部隊負責，報道形容韓軍計劃投入軍團直屬特種部隊參與實屬罕見。南韓聯合參謀本部前天透露，將綜合考慮各部隊可用作戰兵力及條件等因素，研討各種已被拆除前沿哨所運營方案，基於韓軍官兵安全考慮，現時不宜披露非軍事區內具體作戰事宜。

金正恩視察新火箭炮系統 另一邊廂，北韓官媒朝中社昨天報道，領袖金正恩前天在勞動黨中央軍事委員會副委員長、黨中央委員會書記朴正天等人陪同下，首先了解更新型240毫米火箭炮武器系統，之後再觀看由多間軍工企業生產可控火箭炮彈試射。

報道續指，上述更新型火箭炮武器系統不僅具有高度機動性及火力集中能力，同時採用自動射擊綜合指揮體系，由本年起至2026年期間更換裝備到北韓人民軍各部隊。它們一共發射8枚炮彈並全數擊中目標，成功驗證優越性及毀滅性威力。與此同時，金正恩亦探討進一步加快推進國防經濟工作，把技術更新疊代火箭炮武器系統及可控火箭炮彈生產提升到最高水平等議題，同時提出重要任務及方向。

上月底，金正恩曾視察新型240毫米口徑多管火箭炮炮彈驗收射擊試驗，火箭彈由第二經濟委員會下新設國防工業企業生產，其飛行穩定性、命中精度等指標均獲得極高評價。他當時指引進新技術的240毫米火箭炮武器體系將為加強人民軍炮兵力量帶來戰略性變化，國防工業企業將圓滿完成本年下達軍需生產計劃。本報綜合報道