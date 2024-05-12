俄軍證實將局部撤離亞美尼亞

【本報綜合報道】俄羅斯於2020年納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）衝突期間，應亞美尼亞要求增派駐軍。事隔近4年後，克里姆林宮發言人佩斯科夫上周四表示，俄軍及聯邦安全局邊防軍將撤出亞美尼亞部分地區，但亞美尼亞接壤伊朗、土耳其的俄軍基地不受影響。

納卡衝突進駐 佩斯科夫證實，一如亞美尼亞總理帕申因所言，因應局勢變化不再需要大批駐軍，並獲俄羅斯總統普京同意撤走部分士兵。惟佩斯科夫指出，應亞美尼亞要求，俄邊防軍仍會留守亞美尼亞接壤伊朗、土耳其的邊境。普京上周三在歐亞經濟聯盟會議後的會晤中，與帕申因談及撤軍問題。亞美尼亞執政國民契約黨指，亞俄已就有關問題達成協議。

蘇聯解體以來，亞美尼亞與鄰國阿塞拜疆關係持續緊張，納卡的亞美尼亞族分離組織謀求脫離阿塞拜疆，結果亞美尼亞與阿塞拜疆多次爆發流血衝突，直至去年阿塞拜疆重奪納卡。亞美尼亞是俄羅斯傳統盟友，但駐納卡的俄軍維和部隊沒有插手，讓阿塞拜疆奪回納卡，令亞美尼亞十分不滿。隨着局勢穩定下來，俄軍維和部隊上月撤出納卡。