大部分德軍指揮權明年交北約

部署立陶宛「史無前例」

皮斯托留斯在美國約翰斯霍普金斯大學發表演說，提到盟友安全等同德國安全，因此明年把大部分德軍指揮權交予北約。德國仍專注保護北約東翼盟友安全，德國近期行動是為了增加在區內的軍事存在。對於德軍部署立陶宛，皮斯托留斯形容是德國史上史無前例的例子，並向俄羅斯總統普京發出將保衞每寸北約領土的明確信號。至於會否恢復徵兵解決德軍人力資源短缺問題，皮斯托留斯認為2011年廢除徵兵的決定是錯誤。皮斯托留斯同日與美國國防部長奧斯汀會面，他透露德國已採購3套美軍庫存的M142高機動多管火箭炮系統（HIMARS），將運往烏克蘭。