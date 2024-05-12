中方再穿梭外交 盼烏局勢降溫

【本報綜合報道】中國外交部上周五公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝就政治解決烏克蘭危機，本月3日至上周四9日展開第三輪穿梭外交，與各方深入交換意見。中方再次提出多項主張，包括呼籲遵守為局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，對話談判是解決危機的唯一可行出路。

另反對用核武及生化武器

李輝此行訪問土耳其、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋，並在訪問前後與巴西、南非、印尼、哈薩克斯坦等國家的官員溝通。中國外交部表示，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的主張，除了局勢降溫「三原則」及對話談判外，還有加大對相關地區的人道主義援助，改善人道主義狀況，防止出現更大規模的人道主義危機；衝突當事方應該避免襲擊平民及民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，同時尊重戰俘基本權利，中方支持衝突當事方交換戰俘。