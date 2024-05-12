俄軍集結烏東北 澤連斯基擬調兵防範

烏克蘭總參謀部上周五表示，俄軍向烏克蘭東北部邊境的哈爾科夫州部署步兵和重型裝備，展開新一波進攻行動。烏克蘭總統澤連斯基同日表明，將向哈爾科夫派遣更多部隊。美國國家安全委員會發言人柯比稱，不排除俄羅斯向哈爾科夫發動更大規模進攻，但有烏軍警告可能是俄軍的調虎離山之計，以此削弱頓涅茨克州的烏軍兵力。

烏軍總參謀部表示，正於哈爾科夫北部的利普齊和沃夫昌斯克方向擊退俄軍，烏軍正在預定防線上作戰，瓦解敵人攻勢，雙方目前正在爭奪灰色地帶的邊境村莊。《烏克蘭真理報》引述軍方消息人士透露，俄軍已佔領哈爾科夫多條村莊，但哈爾科夫州長西涅古博夫否認失去任何領土，強調邊境地區戰鬥仍繼續。

澤連斯基上周五聽取武裝部隊總司令西爾斯基匯報，指出俄軍試圖擴大行動，烏方了解俄軍部隊規模和計劃，兩人討論加強烏軍在哈爾科夫州和頓涅茨克州陣地，西爾斯基作出決定將為烏軍提供更多機會。

烏軍指屬心理戰 烏軍霍爾蒂察集群發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）向烏克蘭傳媒表示，俄軍在哈爾科夫邊境增加活動屬心理戰，並非真正準備展開大規模進攻，而是試圖讓烏軍從頓涅茨克州調走部隊和資源。他強調烏克蘭武裝部隊已控制局勢。烏克蘭阿泰什游擊隊宣稱，俄軍第44軍轄下一個營部分軍人違抗攻擊哈爾科夫的命令，他們提防烏克蘭沿邊境修建的優良防禦工事。俄軍的破壞和偵察行動均沒有成功。本報綜合報道