警入麻省理工賓大清場 拘逾40人

【本報綜合報道】美國各地的大學生反戰示威仍未平息，麻省理工學院和賓夕法尼亞大學上周五發生騷亂，警察清場，拘捕40多人。

當地上周五凌晨，警方進入麻省理工學院（MIT）清理示威營地，校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）指，至少有10人被捕。警方拘捕示威者期間，還有十幾名抗議者在附近的行人道上高呼「和平」的口號。

被停學MIT學生 禁上課考試 麻省理工學院的校園示威已經進行多日，校方此前發出最後通牒，要求示威者在上周一之前拆除營地，否則將面臨停學後果。一些學生沒有在最後期限前離開，收到了停學通知，局勢自此愈演愈烈。美媒引述一名學生收到的通知稱，本學期剩餘時間內，被予以停學的學生將不得參加任何學術活動，包括上課、考試和進行研究，也不得參加畢業典禮活動。

賓夕凡尼亞公共安全部門表示，賓夕凡尼亞大學校園內的清場行動，約有30多人被捕。學生報報道，身穿防暴裝備的費城警員，將記者趕出示威營地，然後拆毀帳篷，將示威者的物品丟進垃圾車。