以軍重點追捕 哈馬斯領導人從拉法外逃

美媒上周五報道，以色列安全內閣前一晚批准國防軍在加薩地帶南部拉法擴大軍事行動區域的計劃。但以色列傳媒翌日報道，以軍主要追捕目標、巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領導人辛瓦爾已逃離拉法。與此同時，以軍催促拉法居民盡快撤離。

傳以軍有節制擴大行動 美國總統拜登日前警告，若以色列地面入侵拉法，美國將停止提供進攻武器。知情人士透露，以軍將有節制地擴大拉法的行動區域，不會越過拜登的紅線。以色列安全內閣另指示談判小組，就人質和停火協議繼續努力達成協議，並嘗試制訂能帶來突破的新提案，惟右翼安全部長班—吉維爾和財政部長斯莫特里奇投票時反對有關指示。

知情以色列官員引述近期情報評估顯示，辛瓦爾目前身處拉法以北約8公里的汗尤尼斯地下隧道，但無法確切說明位置。另一名以色列官員也指出辛瓦爾仍身處加薩。官員透露，因應以色列最近數周加強威脅入侵拉法，許多哈馬斯武裝分子已經向拉法以北逃竄，在以軍先前掃蕩過的地區設法重新集結。有拉法居民表示，大批以軍坦克開入當地，不斷傳出槍聲及爆炸聲，多幢建築物被擊中。

以色列國防軍昨日上午向加薩發布撤離令，阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）要求身處拉法和沙布拉難民營，以及加薩北部賈巴利亞難民營等區域的居民，撤離到中部馬瓦西和汗尤尼斯一帶的「人道主義區域」。

30萬巴人進人道主義區 以軍指出，估計已有約30萬名巴人離開拉法及進入上述人道主義區域。以軍聲明又強調加薩處於危險交戰區，哈馬斯正試圖重新集結力量，以軍將大力打擊恐怖組織。另外，加薩衞生部發言人昨日表示，衝突至今已導致34,971名巴人死亡，另有78,641人受傷。以色列傳媒則指，累計271名以軍士兵在加薩行動中死亡。本報綜合報道

加薩衞生部指，衝突至今導致近3.5萬名巴人死亡。 阿德雷 美方日前警告，若以色列地面入侵拉法，美國將停止提供進攻武器。 辛瓦爾