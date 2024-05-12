醉駕超速釀兩死 司機未道歉

據死傷者家屬表示，澳洲籍華人劉霽虹在事發當日駕駛黑色商務車搭載公司董事長鍾國英、董事鍾昀、銷售經理江元謙和一名意大利客戶，正常行駛至深圳市龍崗區園山街道附近路段時，被姚男開車高速撞上，商務車又撞向另一輛車。事故造成90歲的鍾國英和江元謙搶救無效死亡，劉霽虹重傷。原來鍾國英生前曾擔任廣東核電投資有限公司總經濟師，享有政府特殊津貼，全程參與了大亞灣核電廠建設。

交警認為姚男駕駛的車速超過限速每小時60公里，當時車速已經達每小時119公里，他又未有觀察道路情況和安全駕駛，是導致此次事故發生的直接原因，劉霽虹等人不承擔此事故的責任。姚男事後表示，事發前一晚與好友飲了半斤白酒和3至4両洋酒，當日又飲了多瓶啤酒。由於姚男未有取得死傷者家屬的諒解，檢方以涉嫌交通肇事罪起訴對方的量刑建議是兩年一個月。