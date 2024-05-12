誤用耕地 公園開放數月即拆

【本報綜合報道】江蘇蘇州常熟市一條村近月耗資約1,690萬元人民幣（約1,844萬港元）進行工程整治，但其中一個公園項目建成數月即被拆除，令民眾感到疑惑。內媒上周五報道，原來有人錯誤把耕地用來建公園，於是緊急派人拆除公園。

稱審批時未更新訊息

上月28日，有關部門把公園圍擋起來，出動10至20輛工程車、粉碎機、挖泥機等，僅用3天時間就把公園夷為平地。至上周四，公園的圍擋全部拆除，景觀橋橫跨在空蕩蕩的景觀河上，有健身步道殘存。村委會解釋，涉事土地本來是農田，因為用地性質不符合，不是建設用地，最初審批時調用未獲更新的土地訊息，事後才發現出錯，只能恢復為耕地。對於損失應該由誰來承擔，村委會表示當時建設獲得審批，現在不知誰要負責。