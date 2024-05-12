C919客機擴生產線 盼明年獲歐盟認證

【本報綜合報道】中國商飛為加大生產效能，近日傳出將擴建上海C919飛機工廠，以滿足日漸增加訂單。目前C919已獲得1,000多個訂單，大多數來自中國航空公司和飛機租賃公司，中國國內亦有航空公司營運C919的航線。民航上海審定中心主任顧新上周五表示，C919正向歐盟申請C919適航證，期待明年可以獲批。

英媒上周二報道稱，中國商飛正在上海擴建國產C919客機的生產線，投得相關項目的承包商「中國航空規劃設計研究總院（集團）有限公司」表示，該飛機製造商正在加快生產，以滿足數百架新訂單。新廠總建築面積為33萬平方米，第二階段工程包括大客總部裝廠房、大客零件總庫、室外道路、綠化、停機坪等。另有報道指，中國預計在5年內實現年生產150架C919的能力。中國商飛曾表示，希望今年 C919 獲得更廣泛的國際認可，包括尋求歐盟航空安全局認證，並在東南亞推廣宣傳。

國產水陸兩棲機夜航試飛

另外，中國自主研發的大型水陸兩棲飛機「鯡龍」AG600近日在國家民機試飛基地陝西蒲城成功進行型號首次夜航飛行試驗。「航空工業通飛」官方公眾號昨日發布消息稱，該項試驗完成後，標誌着這架飛機在夜間飛行能力上取得了重要突破。試驗主要驗證飛機的照明系統，結果顯示，飛機的照明系統能夠在夜間為飛行員提供充足的照明，同時避免產生不利的反射、暈影和直射光，這是確保飛機具備夜間行動能力的重要步驟。AG600經歷數小時的飛行，在晚上10時返回，期間曾進行9個架次的連續升降。