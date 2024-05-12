求分妻房產 男子兩度興訟被駁回

【本報綜合報道】陝西省西安市一名張姓男子起訴離婚後以房產屬夫妻共同財產為由，要求分割女方父母購買、登記在女方名下的房產。內媒上周三報道，經西安市灞橋區人民法院判決，涉案房產屬女方個人財產，不屬於夫妻共同財產，男方要求分割房產的訴請被駁回。男方不服上訴至西安中級人民法院亦被駁回，案件維持原判。

張姓男子和李姓女子2004年通過網絡相識，3年後登記結婚，並育有兩女，後來經常因家庭瑣事爭吵致夫妻感情不和，2018年開始分居。張男入稟法院要求與李女離婚，爭奪女兒撫養權，並分割夫妻共同財產。

灞橋區人民法院審理認為，張男和李女夫妻感情破裂均同意離婚，故應予准許，並按公平原則及考慮雙方經濟負擔能力，判決兩人分別自行撫養長女和次女。

女方父母購入 婚後由一方父母出錢為子女購買的不動產，產權登記在出資人子女名下，視為只對自己子女一方的贈予，該不動產應認定為妻子一方的個人財產，李女亦能提供證明涉案房屋由其父親出資購買，並登記在其名下單獨所有，法院遂作出上述判決。