中甲比賽衝突 3球員停賽罰款

【本報綜合報道】中國足球協會甲級聯賽本月4日舉行第9輪賽事，由大連英博足球俱樂部主場迎戰廣州足球俱樂部，結果以0比1收場。場上球員大打出手，球迷亦發生衝突，一度與警察對峙。中國足協官方上周五通報，事件造成嚴重不良社會影響，大連隊需負主要責任被通報批評，罰款20萬元（人民幣‧下同，約22萬港元），該球隊兩名球員和廣州隊一名球員處罰較重，被罰停賽和罰款，另有兩名參與打人的大連隊員亦受罰。

大連隊被指內部鬆散 中國足協表示，場上球員發生暴力和非體育行為，賽後雙方場內聚集，產生摩擦與衝突，引發現場混亂，為查明事發原因和責任問題成立調查小組。調查組認定，因大連俱樂部的第一責任人責任不力，對球員教育約束不嚴，內部管理鬆散，個別球員無視賽場紀律，在輸球情況下情緒失控、惡意滋事以及廣州隊個別球員職業道德作風不良，賽後實施非體育行為挑釁公眾，導致事件發生。

大連隊有4名球員實施暴力行為，其中10號球員王選宏因不滿廣州隊32號球員霍深坪向主隊球迷看台鞠躬行為，推擊其頸部，44號球員科特尼克隨後亦用肩膀撞擊霍深坪的身體。主要肇事者王選宏被罰停賽10場和罰款10萬元（約11萬港元），科特尼克和霍深坪分別罰停賽6場和4場，罰款6萬元和4萬元（約6.6萬和4.4萬港元）。