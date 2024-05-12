公路塌陷事故 5人獲評見義勇為

【本報綜合報道】廣東梅龍高速公路本月1日凌晨發生路面塌陷，死傷枕藉，梅州市政府昨日公布該市的見義勇為評定委員會收到申請，要求把黃曼秋、黃建度、王向楠、劉永縹、蔡炫達列為見義勇為人員，經核查認為他們符合標準，有意確認他們的見義勇為行為。

攔截車輛 救起傷者 公告指，梅龍高速公路茶陽路段塌方災害發生後，黃曼秋、黃建度、王向楠等人不懼危險，成功攔截了多輛欲駛往塌方處的車輛，防止傷亡進一步擴大。劉永縹、蔡炫達從塌方處救起多名傷者，為保護人民群眾的生命和財產安全發揮重要作用。

其中，黃曼秋發現車道塌方後，第一時間打電話報警求救並帶領家人打開手機電筒不停揮手，示意攔截前方車輛。黃曼秋的父親黃建度翻過高速中間護欄，逆行至塌方路段另一側揮手示意攔車，發現仍有車輛前進時，他直接跪在車道中間直至把前行車輛攔下，避免更多車輛掉進塌方處。

冷鏈貨車司機王向楠駕駛車輛經過涉事路段時，發現前方車道上有車輛打着雙閃燈逆行，知悉前方塌方無法通行後，他把冷鏈貨車橫停在路中間並打開雙閃燈提醒後車及時減速停車，阻止後方不知情車輛繼續往前行駛。劉永縹和蔡炫達則看到塌方處有車輛掉落後協助救援，救出4名傷者，劉永縹之後再救起兩人。