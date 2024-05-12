中美強化氣候行動會議召開

【本報綜合報道】中國生態環境部昨日公布，中美21世紀20年代強化氣候行動工作組會議已於上周三至上周四在美國首都華盛頓召開，雙方分享各自氣候政策和行動的經驗與挑戰，願意展開溫控相關、加強實現可再生能源部署各自目標方面的技術和政策交流，並期待本月29日至30日在加州伯克利舉行的中美地方氣候行動高級別活動。

洽商溫控及可再生能源部署 聲明指，會議由中國氣候變化事務特使劉振民和美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔共同主持，圍繞能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體等領域深入討論，並就推動《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）舉辦相關的多邊議題展開合作。

會議回顧《巴黎協定》的溫控目標，重申兩國展示領導力的重要性，同時考慮到各國不同的國情和路徑，並歡迎《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會全球盤點決定的號召，各國按時提交全經濟範圍、包含所有溫室氣體並對標攝氏1.5度溫控目標的2035年國家自主貢獻。