中美大學敏感科技合作 美政客質疑
【本報綜合報道】美國眾議院中國問題特別委員會主席穆理納（John Moolenaar）上周四致函知名學府喬治亞理工學院，要求說明與天津大學在敏感科技上的合作細節。美國商務部認為天津大學與解放軍有關，已將其列入出口限制名單。
疑與解放軍有關 被促說明
穆理納致函喬治亞理工學院校長卡布雷拉（Angel Cabrera），質疑即使有文件證明天津大學與解放軍互有往來，喬治亞理工學院仍與該校在尖端技術上合作。他指出，天津大學及其多間附屬機構2020年已被列入美國商務部的出口限制名單，原因是其所為違背美國國家安全，包括盜竊商業機密和促進中國軍事發展的研究合作。他指摘，喬治亞理工學院被禁止向天津大學輸出敏感技術，卻跟該校以及另外至少一間與解放軍有關聯的實體合作開發敏感技術。
喬治亞理工學院發言人回應表示歡迎國會調查，但強調獲美國國防部大力資助的喬治亞技術研究中心與天津大學並沒合作或研究夥伴關係，也沒提供任何資金。領導相關項目的科學家則稱，所有研究成果都是公開，並已通過廣泛法律審查。
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