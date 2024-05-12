中美大學敏感科技合作 美政客質疑

疑與解放軍有關 被促說明

穆理納致函喬治亞理工學院校長卡布雷拉（Angel Cabrera），質疑即使有文件證明天津大學與解放軍互有往來，喬治亞理工學院仍與該校在尖端技術上合作。他指出，天津大學及其多間附屬機構2020年已被列入美國商務部的出口限制名單，原因是其所為違背美國國家安全，包括盜竊商業機密和促進中國軍事發展的研究合作。他指摘，喬治亞理工學院被禁止向天津大學輸出敏感技術，卻跟該校以及另外至少一間與解放軍有關聯的實體合作開發敏感技術。