英研究員學者做華諜案 明年審
【本報綜合報道】英媒上周五指，英國執政保守黨一名國會議員的前研究員卡什（Christopher Cash）和牛津大學學者貝里（Christopher Berry）被控為中國從事間諜活動，案件將於明年春季或夏季開審，二人獲准保釋。
二人曾於杭州教書
倫敦警方上月指控卡什和貝里違反《官方保密法》，非法向中國提供有損英國國家安全或利益的資訊，他們獲取、收集、記錄、公布或向任何其他人傳播對敵國有用的物品、筆記、文件或資訊。卡什曾經是英國內政部保安事務國務大臣董勤達創立的中國研究小組總監，曾擁有英國國會職員證件，警方指控卡什和貝里透過英國一間公司找到在中國教學的工作，在2018年左右都在杭州東方中學當過老師，因而成為朋友，他們保持相互聯繫，還與一名相信是中國情報人員的人有接觸。
英方認為卡什是在中國工作時被招攬，回到英國後滲透對北京有用的政治網絡。
卡什的代表律師指，卡什的工作是嘗試教育其他人認識中國帶來的挑戰及威脅，針對他的誇張報道及指控是有違其理念。
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