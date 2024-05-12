英研究員學者做華諜案 明年審

二人曾於杭州教書

倫敦警方上月指控卡什和貝里違反《官方保密法》，非法向中國提供有損英國國家安全或利益的資訊，他們獲取、收集、記錄、公布或向任何其他人傳播對敵國有用的物品、筆記、文件或資訊。卡什曾經是英國內政部保安事務國務大臣董勤達創立的中國研究小組總監，曾擁有英國國會職員證件，警方指控卡什和貝里透過英國一間公司找到在中國教學的工作，在2018年左右都在杭州東方中學當過老師，因而成為朋友，他們保持相互聯繫，還與一名相信是中國情報人員的人有接觸。