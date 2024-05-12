日統合作戰司令部 料明年3月啟動

【本報綜合報道】日本參議院上周五通過《自衞隊法》修正案，將成立統一指揮陸海空自衞隊的「統合作戰司令部」，預計明年3月正式啟動，加速日本和美國政府協商強化指揮管理層面的合作。

應對網攻等威脅 防衞省認為有必要日常應對網路安全及電磁波等跨自衞隊領域威脅，早前提出在今年度內成立「統合作戰司令部」。司令部設在東京都市谷，規模約240人，首長統合作戰司令官將與陸海空幕僚長級別相同，未來將分擔有關作戰指揮職責。修正案上周五在參議院獲自民黨、公明黨、立憲民主黨、維新黨等朝野多數政黨贊成通過，日本共產黨及令和新選組則反對。

日本首相岸田文雄上月與美國總統拜登會談時，雙方同意各自提升部隊指揮與管理，以配合「統合作戰司令部」成立，讓日本自衞隊與美軍部隊合作更為順暢。

國會修法審議過程中，有在野黨議員對自衞隊未來可能被置於美軍指揮下提出憂慮，日本防衞大臣木原稔強調，自衞隊與美軍在各自獨立的指揮系統下行動，這一點不會有任何改變。