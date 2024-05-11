靈隱寺聖樹開花 善信湧許願

佛誕在即，浙江省杭州市靈隱寺內的佛門聖樹七葉樹周三開花，吸引大批民眾前來許願。七葉樹樹高冠闊，樹蔭濃密，樹高至少可達逾20米。據《靈隱寺志卷八》記載，1,600多年前，靈隱寺的開山祖師慧理和尚從西域將七葉樹帶到當地。至今寺內七葉樹多達200餘株，最老一株已600歲。