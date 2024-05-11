接受基因療法手術 耳聾女嬰恢復聽力

【本報綜合報道】英國英格蘭牛津郡一名女嬰因患有先天性基因疾病導致耳聾，她早前參加一間生物科技公司的創新基因療法試驗計劃，在一歲生日前不久接受了手術治療，6個月後經醫生證實恢復聽力；她甚至可以聽到耳語般輕柔的聲音，更懂得說出「爸爸」和「媽媽」等簡單詞彙。

英國傳媒周四報道，一歲半大的桑迪（Opal Sandy）罹患由OTOF基因突變引起的聽覺神經病變。她早前接受全身麻醉手術治療，經醫生利用經改造的無害病毒，將正常的OTOF基因注入到右耳耳蝸內，修復負責感應聲音的受損毛細胞，並在左耳植入人工耳蝸。

對外界聲音逐漸有反應 桑迪母親表示，桑迪術後4星期聽到拍掌聲，頭轉了過來。她初時以為只是光線變化令女兒產生這樣的反應，但之後她重複數次，女兒仍對掌聲有反應，令她喜出望外。

她又稱，今年2月開始，她發現大女兒早上在樓上跑來跑去的聲音會吵醒桑迪；桑迪午睡時也會被門鐘聲弄醒，意味桑迪對更多種類外界的聲音有反應。