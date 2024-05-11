因「塗黑臉」遭退學 美2人獲賠780萬元

【本報綜合報道】美國加州一所精英學校的兩名學生，4年前因為一張被指「塗黑臉」的舊照片在網上瘋傳而被踢出校，然而他們其實只是敷上了暗瘡面膜拍照，並無任何種族歧視意圖；他們周一終於在法庭獲判合共得到逾100萬美元（約780萬港元）的賠償。

在訴訟中，涉事的兩名聖方濟高中（Saint Francis High School）前學生只用簡寫稱呼為A.H.和H.H.，他們2017年14歲的時候，為了支持一名暗瘡嚴重的朋友，敷上了一種在乾涸後會變成深綠色的暗瘡面膜對鏡自拍。到2020年，美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德遭白人警員跪頸殺害後、「黑人生命很重要」示威運動高峰期之際，該張照片被人發現，並在互聯網廣泛轉發。

敷暗瘡面膜 被指種族歧視 原告人在訴訟中指出，校內的其他學生和家長猜測A.H.和H.H.在開一個帶有種族歧視的玩笑，並向學校施壓，要求對他們採取行動；而鑑於公眾壓力，校方要求A.H.和H.H.選擇自願退學或被開除。兩名男孩的家長同年控告學校，並要求2,000萬美元（約1.56億港元）賠償。

至周一，聖克拉拉縣陪審團一致認為，校方開除兩名男學生之前沒有給予他們正當程序申辯，亦違反了口頭協議，最終判A.H.和H.H.每人可得50萬美元（約390萬港元）賠償，並獲退還7萬美元（約54.6萬港元）學費。

原告人的代表律師鮑曼說：「這案件不僅對我們的當事人意義重大，而且對加州所有私立高中產生了開創性的影響，現在法律要求這些高中在懲罰或開除學生學籍之前，為學生提供公平的程序。」A.H.的家人也發聲明，感謝陪審團和法院幫助兩位男孩和他們的家人伸張正義，證明兩人清白。