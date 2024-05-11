初生嬰屍棄公廁 曼谷拘老撾籍母

【本報綜合報道】泰國曼谷一個公廁日前發現一具初生男嬰的屍體，遭人丟棄在公廁的垃圾桶內，警方後來拘捕涉嫌殺害親生骨肉的老撾籍19歲母親，控告她故意殺人罪。

泰媒報道，周日清晨曼谷一處投幣式公廁的垃圾桶內發現一具剛出生的男嬰屍體，他的身體和內臟完好，肚子還連着臍帶，但口鼻被廁紙塞住，推測已死亡8至10個小時。警方接報後，翻查閉路電視，發現一名在公廁附近賣烤雞的少女南平（Nampueng）嫌疑最大，於是在周一將她拘捕。警方在閉路電視影片中看到，在嬰屍被發現的前一天，南平曾出入涉案公廁3次，最長一次逾一小時。

稱怕男友發現 廁紙塞子口鼻 南平有一名同為老撾籍的23歲同居男友，她被捕後已承認犯案，供稱幾個月前意識到自己懷孕，上周六下午4時許突然肚子劇痛，於是跑到公廁兩次，到第3次，孩子自己掉了出來，當時他仍有生命體徵，可以活動手腳並且發出哭聲，後來男友敲門找她，她怕被男友發現有了孩子，於是就用廁紙將兒子的口鼻塞住，丟進垃圾桶。

南平的男友就供稱，他們交往了8個月，在兩個月前分手，但到4月又再次在一起並同居，兩人沒有談過生孩子的事，他也沒有發現南平孕吐等症狀，只是見到南平胖了，問她是否懷孕，但她否認。他說上周六南平第3次上廁所時去得太久，所以進廁所找人，到後來才知道發生這樣的悲劇。目前，案件仍在等待屍檢報告及親子鑑定，以釐清嬰兒是誰的孩子。