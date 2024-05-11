JR東日本西瓜卡App故障 無法充值

【本報綜合報道】日本傳媒昨天報道，東日本鐵路公司（JR東日本）的西瓜卡（Suica）手機應用程式「Mobile Suica」下午起無法連線及充值，導致用戶無法購票、線上充值，甚至有人因此無法出閘。JR東日本發出公告，呼籲用戶在便利店、車站的充值機使用現金充值。

疑受網絡攻擊所致 JR東日本表示，「Mobile Suica」暫時無法登入或充值，其他服務功能不受影響，帳戶充值仍然有餘額或購買通勤卡的用戶使用不受影響，無法充值的用戶可以到便利店、超商或車站充值。截至香港時間周五晚上9時左右，無法充值的情況持續。

有網友在社交網發文，表示進站後多次充值失敗，最後只好到櫃台把現金交給工作人員代為充值，才順利出站。另有網友表示，即使幾乎每天使用西瓜卡手機應用程式，但銀包內總會帶着實體卡備用，「在這種時候就覺得很安心」。日本傳媒指出，西瓜卡手機應用程式出現問題，可能是受網絡攻擊所致。有網友擔心，若是伺服器受攻擊，「明天之前修得好嗎？」