巴西南部將再暴雨 洪災至今107死

【本報綜合報道】巴西南部南里奧格蘭德州連日暴雨導致多地被淹，當地民防機構周四上午指自上周以來，洪水至少造成107人死亡，754人受傷，134人失蹤，近148萬人受影響。

近148萬人受影響 巴西氣象部門周三表示，預計南里奧格蘭德州東部昨天至下周日將再次出現強降雨，部分地區降雨量甚至預計將達到100毫米，或導致此前已受影響地區造成新的破壞，州政府預計重建資金達37億美元（約289億港元）。暴雨造成該州多個社區日用品短缺，部分民眾更趁機搶奪物資，目前至少有47人因搶劫和其他犯罪行為被捕，包括涉嫌在避難所內實施性虐待的6人。

有分析認為，巴西創紀錄的降雨量與厄爾尼諾現象有關，更加劇了當地的極端天氣。

聯合國轄下世界氣象組織（WMO）日前發布最新報告顯示，在厄爾尼諾現象和長期氣候變遷的共同影響下，拉丁美洲和加勒比地區去年遭受重創，多國出現乾旱、野火、高溫、極端降雨及颶風等，其中巴西共發生12次極端天氣事件，當中兩次被評為「前所未有」。