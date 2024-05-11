子吸毒擁槍案下月開庭 拜登或遭拖累選情

美國總統拜登次子亨特2018年涉嫌服食毒品後非法管有槍械，亨特早前提出撤銷這項重罪刑事指控的多項理據，周四接連遭法院駁回，案件定於下月初在特拉華州開庭審理。這是歷來首次針對在任美國總統子女的案件，也是在拜登競逐連任總統期間開審，可能拖累其選情。

特別檢察官韋斯（David Weiss）去年與亨特達成的認罪協議告吹後，亨特一方對韋斯任命合法性以及認罪協議有效性提出覆議。聯邦第三巡迴上訴法院周四裁定，認罪協議不涉及免受審判權利，也不能為亨特提供額外上訴途徑。

引最近判決提撤銷 遭駁回 亨特另引用聯邦第五巡迴上訴法院最近判決，認為根據美國憲法第二修正案，不能因個人曾經服食毒品而剝奪擁槍權。主審法官諾雷卡（Maryellen Noreika）以其餘大部分案例明顯不利於被告為由駁回。

另要求查特朗普是否干涉 亨特代表律師此前另要求查閱司法部內部文件，揭示前總統特朗普、前司法部長比巴爾、司法部其他高級官員和數名美國檢察官，是否試圖干涉刑事調查。諾雷卡周四同樣駁回要求，指出亨特未能證明前司法部和行政部門官員之間的任何通訊，如何能夠構成開脫罪責證據，適用於他和本案所追訴的3項與槍械有關罪行。

54歲的亨特2018年10月購買一把手槍，填報表格時涉嫌隱瞞自己吸毒，被控兩項虛假陳述罪，以及一項非法擁槍罪，最高判囚25年。另外，亨特面對的逃稅指控，已定於下月底在加州開審，涉及亨特在烏克蘭、中國等海外交易中賺取數百萬美元款項。本報綜合報道