印度撤軍限期前 馬爾代夫外長到訪

【本報綜合報道】馬爾代夫親華總統穆伊祖今年初提出，印度必須撤出部署在馬爾代夫的所有軍事人員。印度官員周四表示，已經應要求以平民取代在馬爾代夫的約80名士兵。馬爾代夫外交部長札米爾同日在撤軍限期前抵達新德里訪問，與印度外交部長蘇傑生會晤。

華新大使赴新德里履新 印度軍隊支援的兩架直升機和一架飛機，主要用於在馬爾代夫進行海上監視、搜救和醫療疏散行動。印度外交部表示，雙方一直共同努力，確保印度航空平台持續運作，印方已經派出有能力的技術人員接手。蘇傑生周四與札米爾會面時表示，了解如何最好地推動兩國關係符合兩國共同利益。札米爾在社交網指出，會談重點是基礎建設和能力建構等領域的合作。

另外，中國新任駐印度大使徐飛洪昨日抵達新德里履新，他日前接受專訪談到履新後的首要任務，表示將遵循兩國領導人之間的重要共識，聯繫印度各界朋友，真誠地增進雙方理解與信任，努力恢復各領域交流與合作，為中印關係健康穩定發展創造有利條件。