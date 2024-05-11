談判快開始 烏克蘭加入歐盟 有望2030年成事

歐議會議長 歐盟大使同時放風 烏克蘭面對俄羅斯全面入侵，爭取盡快加入歐盟及北約獲得政治及軍事保護。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）周四預計，烏克蘭加入歐盟的正式談判應該今年上半年結束前開始。與此同時，歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）稱，烏克蘭2030年加入歐盟是「非常現實」的時間表。

趁匈牙利未接任歐理會主席國 梅措拉周四訪問烏克蘭首都基輔時，強調烏克蘭加入歐盟的介紹性談判必須盡快開始，並對歐盟成員國能夠下月批准談判框架感到樂觀。她提到，由於質疑援助烏克蘭的匈牙利今年7月1日開始擔任歐盟理事會輪值主席國，所以趁當下比利時擔任輪值主席國期間做出必要的決定非常重要。歐盟理事會輪值主席國每半年轉換一次。

烏克蘭總統澤連斯基周四在每天例行晚間講話中透露，正在積極準備下月進入與歐盟談判的下一階段，預計談判框架將獲得通過，烏克蘭加入歐盟的談判將實際啟動。烏克蘭總理什梅加爾隨後指出，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾已經把2030年作為歐盟擴張的「目標年」，歐盟委員會將努力嘗試更快讓烏克蘭提前成為成員國。

烏克蘭總統府表示，澤連斯基與梅措拉會面時討論戰場前線形勢、防務支援、俄羅斯佔領者計劃、烏克蘭與歐洲整合、下月在瑞士舉行的世界和平峰會。澤連斯基指出，歐洲大陸79年前曾經擊敗納粹主義，如今再次成為決定很多國家命運的戰場，絕不能夠讓俄羅斯的武器、攻擊、仇恨戰勝生命，又感謝梅措拉一直支持烏克蘭。

澤連斯基與多名歐洲領袖對話 澤連斯基周四以電話及視像方式，與歐盟委員會主席萊恩、查爾斯‧米歇爾、摩爾多瓦總統桑杜、捷克總統帕維爾、愛爾蘭總理哈里斯對話，獲對方確認出席世界和平峰會。澤連斯基向萊恩表示，感謝歐盟與烏克蘭站在同一陣線，二人討論烏克蘭下月展開加入歐盟的談判，他強調持續軍事援助烏克蘭及增強防空能力的重要性。本報綜合報道