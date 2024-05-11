英首相晤多間學府校長 商反猶浪潮

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩地帶的戰事持續，英國有十多間大學出現聲援巴勒斯坦的示威活動，首相辛偉誠周四會見多間大學的校長及猶太人學生會，以圖緩解校園內的緊張情況。

辛偉誠在唐寧街首相府舉行的圓桌會議，向來自17間英國頂尖大學的校長表示，他希望校方對反猶太事件都採取零容忍態度，並承擔起保護猶太學生的責任。首相府發言人表示，辛偉誠呼籲大學繼續成為寬容的堡壘，在尊重他人的情況下進行辯論，讓每名學生都感到安全。教育大臣喬芝蘭也出席會議，表示一眾校長需要樹立榜樣並展現領導力緩和局勢，避免出現類似美國的大學校園暴力場面。

亦晤猶太人學生會 辛偉誠、喬芝蘭及與會校長們也討論對被裁定干犯反猶太罪、美化恐怖主義罪、或任何形式的恐嚇或暴力罪名的學生，採取紀律處分的問題。猶太學生聯盟形容，這次會議有建設性，並呼籲在言論自由和煽動暴力之間劃定「紅線」；又稱這些示威營地及抗議運動發出的語言，例如呼籲起義全球化，不是毫無意義的政治聲明，而是直接呼籲暴力，期待各位校長在這次會議後採取果斷行動。