以軍入拉法 與哈馬斯談判暫停
【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一宣布接受埃及與卡塔爾的停火及人質換囚犯提案，以色列同日正式越境進攻加薩地帶南部城市拉法。美國傳媒周四引述知情人士報道，以哈雙方已經暫停有關談判，原因之一是以色列攻打拉法。
CIA局長離開中東
報道引述的知情人士聲稱，哈馬斯仍然願意與以色列談判協議，但隨着以色列地面部隊開入拉法東部地區，哈馬斯很大程度上已經「退後一步」。惟知情人士同時強調，這並不代表以哈雙方的談判已經「完全」破裂，哈馬斯向居中斡旋的卡塔爾表明，願意保持談判。此外，美國在中東地區仍然有人參與日後談判，但最近參與談判的美方人士已經離開；美國中央情報局長伯恩斯周四離開中東地區並返回美國。
白宮國家安全委員會發言人柯比周四解釋，伯恩斯離開中東地區不意味當前此輪談判結束，強調美方繼續參與談判，希望能夠達成一些協議。不過，以色列地面部隊攻入拉法，目前不知道參與談判各方的高級代表，包括代表美國的伯恩斯，何時恢復正式談判。報道提到，以色列與哈馬斯一直就人質換囚犯的比例、哈馬斯重返加薩地帶北部地區的問題持續交涉，但雙方均同意容許更多援助物資進入加薩地帶。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：