以軍入拉法 與哈馬斯談判暫停

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一宣布接受埃及與卡塔爾的停火及人質換囚犯提案，以色列同日正式越境進攻加薩地帶南部城市拉法。美國傳媒周四引述知情人士報道，以哈雙方已經暫停有關談判，原因之一是以色列攻打拉法。

CIA局長離開中東

報道引述的知情人士聲稱，哈馬斯仍然願意與以色列談判協議，但隨着以色列地面部隊開入拉法東部地區，哈馬斯很大程度上已經「退後一步」。惟知情人士同時強調，這並不代表以哈雙方的談判已經「完全」破裂，哈馬斯向居中斡旋的卡塔爾表明，願意保持談判。此外，美國在中東地區仍然有人參與日後談判，但最近參與談判的美方人士已經離開；美國中央情報局長伯恩斯周四離開中東地區並返回美國。