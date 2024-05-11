伊朗稱倘受以色列脅迫 或拓核武

【本報綜合報道】伊朗最高精神領袖哈梅內伊的顧問哈拉齊（Kamal Kharrazi）周四警告，若伊朗核設施及國家生存受以色列威脅，伊朗將改變核理念及政策，不排除偏離過去聲明不發展核武的方針。這是不足一個月內伊朗第二度發出類似威脅。

促勿打擊核設施 哈拉齊警告，若以色列膽敢打擊伊朗核設施，伊方的威懾水平就會改變，伊朗目前已經歷常規層面的威懾。他重申伊朗一直未發展核武，但若伊朗生存受到威脅，就不得不改變核理念。伊朗軍方官員最近已經表明，若以色列打算攻擊伊朗核設施，伊朗重新考慮核理念和政策，偏離過去聲明既可能也可想像。

伊朗革命衞隊負責伊朗核基地安全的高級指揮官哈格塔拉布（Ahmad Haghtalab）上月18日警告，若以色列繼續威脅攻擊伊朗的核基地，伊朗可能改變核政策，不再與國際機構合作並開始自行生產核武。伊朗前外交部長薩利希（Ali Akbar Salehi）也強調，伊朗已經跨過核科學技術所有門檻。