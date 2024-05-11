特朗普斥拜登與恐怖分子一夥

特朗普

【本報綜合報道】美國總統拜登警告，若以色列決定地面全面入侵巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法，美方將停止提供攻擊性武器。拜登此舉激化兩國公開分歧，也令他與以色列總理內塔尼亞胡的政策方針，在周四各自受到國內質疑。

以反對黨不滿總理與美分歧 拜登連任主要對手、美國前總統特朗普周四指摘，拜登與恐怖分子站在同一陣線，如同他在佔領大學校園示威上站在激進暴徒一邊。共和黨國會參議員羅姆尼強調，美國應該支持而非揣測盟友，認為拜登在以色列武器問題猶豫不決反映政策差，向以色列、其他盟友及全世界發出「可怕」的信號。

以色列反對黨領袖拉皮德嚴厲批評內塔尼亞胡政府與美國政府關係管理失敗，導致兩國摩擦發展至如此境地，形容戰時兩國公開分歧，完全是政府造成。

支持攻打拉法的以色列國家安全部長班—吉維爾，周四在社交網簡短寫下「哈馬斯愛拜登」，遭總統赫爾佐格不點名批評，強調即使與盟友存在分歧和失望，也應該設法解決爭端，避免發表毫無根據、不負責任和侮辱言論，以免損害國家安全和利益。